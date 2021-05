Le prince Emmanuel du Liechtenstein abat un ours emblématique lors d'une partie de chasse: "Il était le plus grand ours observé en Roumanie"

Le "plus grand" des ours bruns roumains a été abattu par un prince du Liechtenstein lors d'une partie de chasse, ont déploré mercredi deux ONG, tandis que la police de l'environnement a ouvert une enquête.



"Arthur avait 17 ans et était le plus grand ours observé en Roumanie et sans doute au sein de l'Union européenne", a écrit Gabriel Paun, de l'association roumaine Agent Green, dans un communiqué, évoquant le témoignage d'un garde forestier de la région de Covasna (centre).



La chasse aux ours est interdite en Roumanie mais le prince Emanuel, qui vit en Autriche où sa famille possède un château, avait bénéficié d'une dérogation pour tuer une femelle soupçonnée d'avoir attaqué plusieurs fermes l'année dernière, selon cette ONG et l'organisation de défense des animaux VGT.



Le ministre de l'Environnement Tanczos Barna a confirmé dans les médias locaux la délivrance d'un permis, sans donner le nom du bénéficiaire.



Le prince a tué en mars "un mâle qui vivait au coeur de la forêt et ne s'était jamais approché des habitations des alentours", assure M. Paun, avec à l'appui un document émanant d'une association locale de chasseurs au nom de "Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein".



Les mensurations de l'ours y sont notées 593 points sur un maximum de 600, soit "un record".



"Il est évident que le prince n'est pas venu résoudre un problème affectant les villageois mais tuer un ours et emporter le plus grand trophée pour l'accrocher au mur", s'est indigné le militant.



Les autorités n'ont pas confirmé l'identité du chasseur.



"Nous savions qu'une ourse devait être tuée, mais nous avons trouvé un mâle", d'où la décision de procéder à des vérifications, a expliqué à l'AFP le responsable de la police de l'environnement, Octavian Bercean, suspectant un "braconnage".



De son côté, la maison princière du Liechtenstein n'a pas souhaité commenter "une question privée et personnelle, dont elle ne connaît pas le contexte", tout en soulignant son attachement au "respect de la nature", dans une déclaration à l'AFP.



La Roumanie abrite quelque 6.000 ours bruns, soit la population de plantigrades la plus importante d'Europe, et a vu se multiplier ces dernières années les conflits autour de leur présence jugée envahissante.



Alors qu'une partie de la population et des élus réclament une levée de l'interdiction de la chasse, les défenseurs de l'environnement plaident pour la mise en oeuvre de mesures permettant d'améliorer la cohabitation entre l'homme et l'animal dans les zones rurales.