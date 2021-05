Retour en 100% présentiel dans l’enseignement supérieur à la rentrée? Des autotests salivaires lancés dès la semaine prochaine

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi le lancement d'un projet-pilote de dépistage de masse des étudiants et des membres du personnel dans les universités et Hautes écoles.



Ce dispositif doit permettre d'y identifier le plus rapidement possible d'éventuels foyers de coronavirus. Après une année académique passablement chamboulée par la pandémie, ce programme s'inscrit dans la volonté de la ministre de la ministre Valérie Glatigny d'assurer un retour des enseignements à 100% en présentiel à la rentrée prochaine. Pour être pleinement opérationnel en septembre, une phase pilote sera lancée dès la semaine prochaine et jusqu'à la fin juin dans 46 établissements qui se sont montrés intéressés. Tous les enseignants, les membres du personnel et les étudiants majeurs présents dans ces établissements seront testés chaque semaine sur base volontaire. La méthodologie s'appuie sur l'utilisation d'un kit d'auto-prélèvement salivaire qui ne nécessite pas l'intervention d'un médecin: l'échantillon est prélevé à domicile par la personne elle-même.

Les échantillons sont ensuite acheminés vers les laboratoires au départ de l'établissement. L'analyse se fait le jour-même par la méthode d'amplification PCR. A cause de la pandémie, la toute grande majorité des étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles auront passé une année académique faite pour l'essentiel de cours à distance. L'enseignement supérieur fonctionne d'ailleurs toujours sous un régime de 'code orange' actuellement. Celui permet la présence simultanée de 20% des étudiants au maximum sur les campus.