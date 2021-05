Nick Kamen, mannequin emblématique et chanteur à succès des années 80, est décédé à l'âge de 59 ans

Le mannequin et chanteur Nick Kamen est décédé à l'âge de 59 ans, a confirmé un ami de sa famille à la BBC. La star née dans l'Essex était devenue célèbre pour son apparition dans une publicité de jeans Levi's diffusée en 1985 et filmée dans une laverie.

Sa carrière musicale a atteint son apogée l'année suivante avec un single: "Each time you break my heart", co-écrit par Madonna.

Son ami et collègue chanteur Boy George a dirigé les hommages mercredi, décrivant Kamen comme "l'homme le plus beau et le plus doux".

John Taylor de Duran Duran a également rendu hommage, se souvenant de Kamen comme "l'un des hommes les plus beaux et les plus gentils" qu'il ait jamais rencontré.

Kamen - de son vrai nom Ivor Neville Kamen - est devenu célèbre dans une publicité de la marque Levi's, qui le montrait arriver à une laverie et se déshabiller jusqu'à son caleçon sous le regard de plusieurs femmes.

La publicité a contribué à augmenter les ventes de denim de l'entreprise et en a fait un sex-symbol. Cette publicité a également attiré l'attention de la reine de la pop, Madonna, qui a déclaré à la BBC à l'époque qu'elle avait été sous le charme du "charisme" et la "belle voix" de Kamen.

Madonna a ensuite contacté Kamen et lui a demandé d'enregistrer "Each Time You Break My Heart".

Le morceau suivant de Kamen, une reprise de "Loving You Is Sweeter Than Ever" a atteint la 16ème place du classement des singles britanniques, mais a atteint le numéro un en Italie.

Il a de nouveau dominé les charts en Italie avec "Tell Me" en 1988, auquel Madonna a de nouveau fourni des choeurs, et est arrivé au numéro un en Autriche et en Suède avec les années 1990 "I Promised Myself."

L'auteur-compositeur-interprète, protégé de Madonna et mannequin de Levi, Nick Kamen est décédé à l'âge de 59 ans des suites d'un cancer des os, selon le Daily Mail.