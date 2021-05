Les cigales arrivent, les Américains se préparent

Certains les attendent avec impatience, d'autres avec inquiétude. A l'approche de la grande invasion de cigales qui ne sortent de terre que tous les 17 ans, des Américains échangent anecdotes et conseils sur les moyens de vivre au mieux ce phénomène naturel exceptionnel -- et un peu dégoûtant, diront d'aucuns.

Avant d'envahir rues et jardins, les "cicadas" ont déjà conquis médias, réseaux sociaux et conversations, surtout dans l'Est des Etats-Unis.

C'est là, dans une région couvrant une quinzaine d'Etats, qu'est attendue "Brood X". Soit des milliards de nymphes, selon les scientifiques, qui passent presque deux décennies sous terre avant de sortir, muer, s'accoupler, pondre puis mourir, le tout sur fond du bruit assourdissant que font les mâles pour séduire les femelles.

La dernière fois qu'elles ont émergé, en 2004, Jacques Chirac était président de la France, Facebook venait d'être créé et la Grèce se préparait à organiser les Jeux olympiques.

Leur sortie en masse devrait être pour bientôt. Quand exactement? Difficile de le dire, car cela dépendra des conditions climatiques, notamment de la température du sol, et un probable rafraîchissement pourrait retarder leur déferlement. Ce dernier pourrait intervenir dans quelques jours comme à la mi-mai.

Des habitants guettent depuis des semaines les signes de leur arrivée, partageant ainsi des photos des tunnels qu'elles ont creusés pour se frayer un chemin vers la surface une fois prêtes à se déconfiner.

Tim Pfeiffer a commencé à relater l'événement sur Twitter. Le jeune homme de 28 ans, qui habite à Silver Spring dans le Maryland, près de Washington, a publié des vidéos de quelques bêtes un peu en avance sur leurs congénères, rampant sur sa véranda.

Il dit à l'AFP être "plus inquiet qu'enthousiaste", mais bien qu'elles "soient assez dégoûtantes quand elles sont à l'état de nymphes, les voir adopter leur forme adulte en moins d'une heure est fascinant".

Pour ceux qui veulent participer à documenter la cuvée 2021, une application nommée "Cicada Safari" permet de noter sur une carte les lieux où les insectes ont été vus, photos à l'appui.

- Cigales écrasées, danger -

Et sur le réseau de voisinage Nextdoor, les commentaires sur le sujet se multiplient, avec moult conseils sur une cohabitation apaisée avec les cigales quand elles voleront un peu partout.

"Achetez-vous une visière de protection, mettez une casquette, prenez une tapette à mouches avec vous et ne baissez pas vos vitres quand vous conduisez", conseille une utilisatrice.

Car attention, mettent en garde ceux qui ont déjà vécu l'arrivée des cigales: il ne s'agirait pas de risquer un accident en se laissant surprendre au volant par des insectes venus partager un moment avec vous dans l'habitacle.

A vélo aussi, il faut être prudent, dit un autre utilisateur de Nextdoor, qui exhorte les cyclistes à "pédaler lentement" parce que les "cigales écrasées sur les pistes cyclables, c'est très glissant".

Mais que cela ne fasse pas oublier que les cigales sont inoffensives, et que les comparaisons avec les dévastatrices sauterelles, tentantes en ces temps de pandémie et d'ambiance de film catastrophe, ne tiennent pas.

Elles pourraient bien endommager certains arbustes, mais ne sont pas nocives pour les arbres et les plantes en général.

Et "elles ne mordent pas, ne piquent pas. Elles ne vont pas enlever de petits enfants ou de chiens comme les singes dans le Magicien d'Oz", explique avec humour Michael J. Raupp, entomologiste à l'université du Maryland, à la chaîne CBS Baltimore.

Elles ne viendront pas non plus perturber les barbecues, ajoute le scientifique.

Car elles se nourrissent "de sève. Elles ne sont pas intéressées par les hamburgers et les hot-dogs", s'amuse-t-il.

En revanche, les plus aventuriers, qui seraient prêts à les transformer en mets, peuvent consulter sur internet les recettes concoctées en 2004 par la biologiste Jenna Jadin: des cigales aux champignons ou au chocolat, il y en a - presque - pour tous les goûts.