Ces Japonaises ont entre 60 et 89 ans… et sont pom pom girls: "L'âge n'a pas d'importance" (vidéo)

Elles ont entre 60 et 89 ans et forment la troupe des "Japan Pom Pom". L'équipe vient de reprendre ses entraînements.

Minijupes scintillantes, débardeurs sans manches et perruques… La plus jeune des Japan Pom Pom a 60 ans. Et sa fondatrice et membre la plus âgée à 89 ans. Avec cinq autres retraitées, Fumie Takino a imaginé cette troupe après avoir vu une aventure similaire aux Etats-Unis.

L'équipe est aujourd'hui composée de 17 personnes. Pour pouvoir l'intégrer, il faut avoir plus de 55 ans. "J'entends souvent les gens dire qu'ils sont trop vieux pour commencer quelque chose, mais l'âge n'a pas d'importance, confie Fumie Takino à Reuters. Si quelqu'un veut commencer quelque chose, je pense vraiment qu'il devrait le faire (...) Cela vous fait vous sentir jeune."

Après plus d'un an d'arrêt à cause du coronavirus, les 17 cheerleaders viennent de reprendre leurs entraînements. Une fois par semaine, elles se retrouvent pendant deux heures. Leur objectif ? Soutenir les équipes de sport locales.