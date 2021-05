C'est la fête des Mères dimanche: quels sont les cadeaux qui font VRAIMENT plaisir?

La fête des Mères a lieu ce dimanche en Belgique. Cette année, l'envie de se rassembler est encore plus forte que les années précédentes à cause des mesures sanitaires qui réduisent la bulle de contact.

En dehors de la présence de leurs enfants, les mères apprécient particulièrement certains cadeaux.

En première position, on trouve les fleurs. Elles restent un incontournable pour la majorité d'entre elles, surtout pour les mères qui ont plus de 55 ans. Un bon repas se place en deuxième position. En troisième place, elles apprécient aussi les petits-déjeuners.



29% des mères de moins de 55 ans et 13% des mères de plus de 55 ans préfèrent recevoir des cadeaux plus créatifs, comme les poèmes.