Royaume-Uni: Boris Johnson salue des progrès électoraux "très encourageants"

(Belga) Le Britannique Boris Johnson s'est félicité vendredi de premiers résultats "très encourageants" pour les conservateurs, qui ont remporté un nouveau bastion travailliste dans le nord-est de l'Angleterre lors d'élections locales cruciales.

Ce "Super jeudi" d'élections locales avait valeur de test pour le pouvoir et l'unité du Royaume-Uni, avec le renouvellement aussi du Parlement écossais, où les nationalistes entendent bien pousser leur cause en cas de victoire. A Hartlepool, le Parti conservateur a réussi à faire élire une députée pour la première fois en près de cinquante ans dans ce bastion travailliste et pro-Brexit, infligeant un véritable camouflet au Labour et à son chef, Keir Starmer. Cette victoire renforce les tories après leur prise, lors des législatives de 2019, du "mur rouge" travailliste, ces régions du Nord de l'Angleterre affectées par la désindustrialisation et favorables au Brexit. "Je pense que c'est vraiment parce que nous nous sommes concentrés, comme gouvernement, sur nos priorités, les priorités des gens et le fait de rebondir autant que possible après la pandémie", a réagi le Premier ministre Boris Johnson. Il a évoqué des "résultats très encourageants" après les premiers dépouillements, qui se poursuivront tout au long du weekend. Forte d'une victoire "historique", Jill Mortimer a obtenu à Hartlepool plus de 15.000 voix, doublant presque le score de son adversaire travailliste et europhile. Elle succède à l'élu sortant, démissionnaire en raison d'accusations de harcèlement sexuel. Avant même les résultats officiels, un ballon géant représentant Boris Johnson, bras et pouces levés en signe de victoire, avait été érigé devant le bureau de dépouillement. (Belga)