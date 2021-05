Prudence si vous avez une tache sur votre vêtement: des pickpockets utilisent une nouvelle technique de vol

La police de la zone Bruxelles Capitale/Ixelles a procédé à l'arrestation de 4 hommes dans le cadre de vols récurrents dans les gares bruxelloises. Une perquisition a eu lieu dans la commune d'Anderlecht où les enquêteurs ont mis la main sur un ordinateur portable, volé récemment, mais aussi sur de fausses cartes d'identité et une trentaine de sacs à dos. D'autres preuves ont pu être rattachées aux différents larcins.

Plusieurs plaintes avaient été déposées pour le même type de vol. La zone de police en dit plus sur la technique de vol de l'équipe arrêtée: "Sur base du principe bien usité par les pickpockets du "guetteur-tireur", les particuliers impliqués utilisaient le plus souvent la technique dite de la tache, consistant à salir le vêtement de sa future victime par le biais de mayonnaise, confiture ou autre aliment, de l’avertir de la mégarde connue et de se mettre à l’aide d’un mouchoir à tenter de nettoyer ladite tache."

L'attention des victimes est ainsi détournée. Moment choisi pour "qu'un complice s’empare tout simplement de son bien laissé sans surveillance (sac, valise, …) et quitte sous le regard bienveillant de guetteur(s) complice(s) les lieux le plus naturellement possible", ajoute la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles.

Au total, treize dossiers de vols sont à l'instruction. Les 4 hommes sont connus de services de police et ont été placés sous mandat d'arrêt à la prison de Saint-Gilles.