Quarantaine obligatoire pour entrer en France étendue à sept pays supplémentaires

(Belga) Les voyageurs en provenance de sept pays supplémentaires, dont la Turquie, devront observer une quarantaine obligatoire de dix jours à l'arrivée en France en raison de la circulation de l'épidémie de coronavirus dans ces pays, a annoncé vendredi une source gouvernementale à l'AFP.

Cette restriction s'appliquera également au Bangladesh, au Sri Lanka, au Pakistan, au Népal, aux Emirats arabes unis et au Qatar. La mesure entrera en application samedi minuit, après parution samedi matin du décret afférent, a-t-on précisé de même source. Pour l'heure, cinq pays étaient soumis depuis le 24 avril à une quarantaine: le Brésil, l'Inde, le Chili, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Les voyageurs en provenance de ces territoires doivent justifier à leur arrivée d'un test PCR de moins de 36 heures. Sur ce point, "une tolérance sera accordée ce week-end pour les nouveaux pays concernés", a indiqué la même source gouvernementale à l'AFP. Les passagers devront déclarer à la compagnie aérienne leur lieu de quarantaine en France, justificatif à l'appui. Cette quarantaine s'assortit cependant d'une permission de sortie entre 10h00 et 12h00. Tout contrevenant s'expose à une amende de 1.000 à 1.500 euros en cas de récidive. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait indiqué mercredi que "1.500 contrôles" avaient déjà été effectués "auprès des personnes en quarantaine et 141 personnes verbalisées". "Il faut être très vigilants face aux variants", avait-il insisté. Ces mesures supplémentaires interviennent alors que l'épidémie flambe en Inde, qui a enregistré cette semaine près de la moitié des cas mondiaux, et dans ses pays limitrophes. La Turquie connaît, elle, une décrue du nombre de cas (-34%), mais à un seuil encore élevé (moyenne de 27.000 cas par jour). (Belga)