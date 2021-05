Un nouveau traitement potentiel sous la loupe de l'EMA

(Belga) Au lendemain de la présentation par la Commission de sa "stratégie traitements", l'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué vendredi avoir démarré l'évaluation en continu d'un nouveau traitement potentiel contre la Covid-19. Il s'agit d'un anticorps monoclonal, comme toutes les autres solutions thérapeutiques actuellement sous "rolling review" de l'EMA concernant la Covid-19.

Le Comité de l'EMA en charge des médicaments à usage humain se penche sur les données relatives à l'anticorps sotrovimab (ou VIR-7831, ou GSK4182136) développé par la Britannique GlaxoSmithKline et le laboratoire américain Vir Biotechnology. L'EMA précise d'emblée ne pas pouvoir présager de la balance "bénéfices-risques" de ce traitement, dont on teste actuellement l'efficacité pour limiter les risques d'hospitalisation et de décès après contamination au coronavirus. L'évaluation en continu, également utilisée pour les vaccins contre la Covid-19, permet à l'EMA d'examiner les données des études, tests cliniques et autres au fur et à mesure de leur production. Actuellement, trois autres anticorps monoclonaux ou cocktails d'anticorps sont évalués par l'EMA sous cette procédure accélérée. Un traitement déjà autorisé pour les adultes souffrant de polyarthrite rhumatoïde sévère fait par ailleurs l'objet d'une demande d'autorisation comme traitement de la Covid-19 pour les patients hospitalisés. Un seul traitement a actuellement déjà le feu vert européen pour usage contre le coronavirus: le remdesivir, commercialisé sous le nom "Veklury". Jeudi, la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, a annoncé que la Commission (responsable du feu vert final pour la mise sur le marché européen d'un médicament) s'était fixé un objectif en ce qui concerne les traitements contre la Covid-19: au moins trois nouveaux traitements autorisés pour octobre prochain, voire cinq avant la fin de l'année. "L'EMA devrait pouvoir lancer sept évaluations continues supplémentaires d'ici la fin de l'année", avait-elle estimé. (Belga)