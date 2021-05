La comédie musicale "Chicago" première à revenir à Broadway, le 14 septembre

La comédie musicale "Chicago" a été la première à annoncer, vendredi, son retour à Broadway dès le 14 septembre, date à partir de laquelle le gouverneur de l'Etat de New York a autorisé les théâtres à rouvrir à pleine capacité.

Un porte-parole de la production a confirmé à l'AFP la reprise du spectacle, annoncée par plusieurs médias américains. En fin de matinée, vendredi, les deux tiers des billets pour la représentation du 14 septembre, à l'Ambassador Theatre, avaient déjà trouvé preneur, selon les données du site officiel de réservation Telecharge.

Pour cause de pandémie de coronavirus, Broadway aura donc passé 552 jours sans comédie musicale, du jamais vu dans l'histoire du quartier des théâtres le plus célèbre au monde, installé aux alentours de Times Square depuis le début des années 1900.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, avait autorisé les théâtres à rouvrir dès le 2 avril, mais à 33% de jauge ou 100 personnes au maximum (le total le plus bas l'emporte).

Pour les productions de Broadway, qui engagent chacune des millions de dollars d'investissement, une réouverture dans ces conditions n'était pas rentable économiquement. A ce jour, seules deux pièces du off-Broadway, circuit des théâtres de petite capacité, ont redémarré.

Vendredi également, une autre comédie musicale, "Six", a annoncé sa reprise, le 17 septembre.

La comédie musicale à la plus grande longévité de l'histoire de Broadway, "The Phantom of the Opera" (plus de 13.300 représentations depuis 1988) a, elle, fixé son retour pour le 22 octobre. Deux nouveaux venus, la reprise de "The Music Man" avec Hugh Jackman et le très attendu "Diana", sur l'histoire de Lady Di, ne débuteront qu'en décembre.

Avant la pandémie, Broadway générait environ 33 millions de dollars de recettes par semaine et est souvent considéré comme la principale force d'attraction du tourisme à New York.