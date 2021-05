Mali: trois soldats maliens tués par l'explosion d'un engin artisanal

(Belga) Trois soldats maliens ont été tués vendredi par l'explosion d'un engin explosif artisanal au passage de leur convoi de véhicules dans le secteur de Hombori (centre), a-t-on appris de sources militaires et de sécurité.

Six autres ont été gravement blessés quand le véhicule de tête a sauté sur cet engin alors que la colonne revenait au camp après avoir effectué une sortie de ravitaillement à Hombori, a indiqué sous le couvert de l'anonymat un responsable de la police à Mopti, la capitale de la région. L'armée malienne a fait état dans un communiqué de trois morts et cinq blessés, évacués à Gao (Nord) avec l'aide de la force française Barkhane. Le centre du Mali est l'un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante cette partie du Sahel depuis des années. Le secteur de Hombori est une zone d'activité et de refuge pour des groupes liés surtout au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim en arabe) affilié à Al-Qaïda, mais aussi pour des jihadistes rivaux affiliés au groupe Etat islamique (EI). (Belga)