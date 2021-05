Coronavirus - Les hôpitaux de Rotterdam craignent une surcharge de travail lors du concours Eurovision

(Belga) Les hôpitaux Maasstad et Ikazia de Rotterdam ne peuvent garantir qu'ils seront en mesure de fournir les soins nécessaires aux visiteurs, au personnel et aux artistes qui en auraient besoin pendant le concours Eurovision de la chanson qui se déroulera du 18 au 22 mai dans la salle Ahoy, selon une information rapportée par Nieuwsuur confirmée vendredi par un porte-parole de l'hôpital Maasstad.

Selon les directeurs de ces hôpitaux, le personnel est déjà fortement sollicité par la prise en charge des patients covid et pourrait être dans l'incapacité d'assurer les soins aigus. Les deux hôpitaux les plus proches d'Ahoy craignent qu'en cas d'abus d'alcool ou de drogues, ou encore d'incidents, le personnel ne soit pas en mesure de fournir les soins appropriés. Ils ont communiqué au maire Ahmed Aboutaleb leurs réserves quant aux 30.000 visiteurs attendus à l'Eurovision. "Nous demandons qu'un examen critique soit effectué, sur la base d'une analyse des risques, pour savoir si ce nombre élevé de visiteurs est souhaitable", a déclaré la porte-parole du Maasstad. Et de souligner que le secteur des soins de santé dans la région est soumis à une pression "extrêmement forte". "Les soins réguliers ont été réduits, les unités de soins intensifs sont pleines et il arrive que l'on interrompe ponctuellement l'admission des patients." La vente des billets pour le concours Eurovision de la chanson, qui a été désigné comme l'un des événements pilotes et se déroulera donc en public, débute samedi. (Belga)