JO 2020 - L'OMS fait confiance aux organisateurs des JO pour bien gérer la pandémie

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré vendredi faire confiance au Comité international olympique, au Japon et à la ville hôte Tokyo, pour faire les bons choix dans la gestion de la pandémie, simultanée à l'accueil des Jeux olympiques, reportés en 2020 à cause du Covid-19.

"La question n'est pas de savoir si nous aurons ou non des Jeux olympiques, mais de savoir comment gérer les risques individuels dans ce cadre", a déclaré Michael Ryan, directeur des urgences sanitaires de l'OMS, lors d'une conférence de presse à Genève. L'OMS a voulu se montrer rassurante, en expliquant que certaines mesures relatives à la sécurité des athlètes, des spectateurs et des sites olympiques, ne pouvaient être prises qu'à l'approche des Jeux, dont l'ouverture est prévue le 23 juillet. "Certaines de ces décisions ne peuvent être prises que plus près de l'événement, car cela dépendra de la situation épidémiologique à ce moment-là. Ce n'est donc pas du tout un échec de la part des organisateurs de ne pas avoir pris certaines décisions", a déclaré M. Ryan. Les organisateurs des JO n'ont pas encore décidé du nombre de spectateurs - s'il y en a - qui seront autorisés à assister aux Jeux, ceux venant de l'étranger étant déjà interdits d'accès. L'état d'urgence viral a été prolongé vendredi à Tokyo, ainsi que dans d'autres régions du Japon, et des restrictions ont été imposées dans certaines régions, alors que le pays fait face à une recrudescence des cas de Covid-19.