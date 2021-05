Coronavirus dans votre commune: voici les derniers chiffres

L'épidémie de coronavirus en Belgique présente des différences géographiques. La Wallonie et Bruxelles sont davantage touchées que la Flandre. Mais on observe des écarts notables entre provinces et entre communes comme le montrent les chiffres collectés par l'institut de santé publique belge, Sciensano. Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Ils concernent uniquement les cas confirmés, c'est-à-dire les personnes qui ont été testées positivement au virus SARS-Cov-2.

Au début de l'épidémie, de nombreuses autres présentant des symptômes de la maladie Covid-19 ont été invitées à rester chez elles sous surveillance de leur médecin traitant et n'ont subi aucun test. On ne sait pas si ces personnes ont eu le coronavirus ou pas. Sans compter les asymptomatiques, c'est-à-dire les individus qui ont été infectés mais n'ont présenté aucun symptôme.

Par ailleurs, il faut évidemment tenir compte de la population de la région, province ou commune. Par exemple, certaines communes dépassent les 100.000 habitants là où d'autres en comptent à peine une dizaine de milliers.

Précision: il s'agit du nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

CORONAVIRUS À BRUXELLES depuis le début de l'épidémie

Anderlecht 13187

Auderghem 2966

Berchem-Sainte-Agathe 2888

Bruxelles 18955

Etterbeek 4532

Evere 4578

Forest (Bruxelles-Capitale) 5857

Ganshoren 2695

Ixelles 8335

Jette 5569

Koekelberg 2360

Molenbeek-Saint-Jean 11621

Saint-Gilles 5203

Saint-Josse-ten-Noode 3120

Schaerbeek 14227

Uccle 7790

Watermael-Boitsfort 2384

Woluwe-Saint-Lambert 4931

Woluwe-Saint-Pierre 3459

CORONAVIRUS en WALLONIE depuis le début de l'épidémie

Aiseau-Presles 1386

Amay 1450

Amblève 563

Andenne 3320

Anderlues 1688

Anhée 826

Ans 3352

Anthisnes 416

Antoing 903

Arlon 2934

Assesse 834

Ath 2666

Attert 599

Aubange 1673

Aubel 592

Awans 1099

Aywaille 1375

Baelen 380

Bassenge 1137

Bastogne 1877

Beaumont 857

Beauraing 1019

Beauvechain 619

Beloeil 1436

Berloz 307

Bernissart 1124

Bertogne 446

Bertrix 798

Beyne-Heusay 1353

Bièvre 289

Binche 4874

Blegny 1835

Bouillon 463

Boussu 1929

Braine-l’Alleud 3467

Braine-le-Château 963

Braine-le-Comte 2112

Braives 645

Brugelette 273

Brunehaut 831

Bullange 539

Burdinne 348

Burg-Reuland 359

Butgenbach 722

Celles (Tournai) 729

Cerfontaine 487

Chapelle-lez-Herlaimont 2141

Charleroi 23100

Chastre 802

Châtelet 4107

Chaudfontaine 2357

Chaumont-Gistoux 1062

Chièvres 716

Chimay 951

Chiny 483

Ciney 2038

Clavier 506

Colfontaine 2063

Comblain-au-Pont 516

Comines-Warneton 1803

Courcelles 3642

Court-Saint-Etienne 937

Couvin 1588

Crisnée 409

Dalhem 884

Daverdisse 126

Dinant 1347

Dison 1923

Doische 339

Donceel 306

Dour 1610

Durbuy 1148

Ecaussinnes 1170

Eghezée 1763

Ellezelles 488

Enghien 1049

Engis 620

Erezée 290

Erquelinnes 1121

Esneux 1408

Estaimpuis 1097

Estinnes 1000

Etalle 516

Eupen 1272

Faimes 414

Farciennes 1179

Fauvillers 279

Fernelmont 966

Ferrières 524

Fexhe-le-Haut-Clocher 293

Flémalle 3126

Fléron 1771

Fleurus 2803

Flobecq 272

Floreffe 917

Florennes 1370

Florenville 466

Fontaine-l’Evêque 2288

Fosses-la-Ville 1321

Frameries 2291

Frasnes-lez-Anvaing 1273

Froidchapelle 357

Gedinne 428

Geer 339

Gembloux 2951

Genappe 1540

Gerpinnes 1601

Gesves 711

Gouvy 560

Grâce-Hollogne 2748

Grez-Doiceau 1421

Habay 929

Hamoir 401

Hamois 947

Ham-sur-Heure-Nalinnes 1789

Hannut 1557

Hastière 512

Havelange 590

Hélécine 307

Hensies 675

Herbeumont 162

Héron 584

Herstal 5090

Herve 2340

Honnelles 441

Hotton 633

Houffalize 556

Houyet 599

Huy 2026

Incourt 632

Ittre 733

Jalhay 1111

Jemeppe-sur-Sambre 2300

Jodoigne 1379

Juprelle 1284

Jurbise 926

La Bruyère 1181

La Calamine 530

La Hulpe 735

La Louvière 10926

La Roche-en-Ardenne 383

Lasne 1490

Le Roeulx 1059

Léglise 581

Lens 409

Les Bons Villers 1020

Lessines 1517

Leuze-en-Hainaut 1557

Libin 494

Libramont-Chevigny 1157

Liège 20645

Lierneux 461

Limbourg 679

Lincent 326

Lobbes 812

Lontzen 420

Malmedy 1697

Manage 2809

Manhay 442

Marche-en-Famenne 2023

Marchin 586

Martelange 159

Meix-devant-Virton 265

Merbes-le-Château 526

Messancy 839

Mettet 1703

Modave 450

Momignies 487

Mons 8617

Mont-de-l’Enclus 338

Montigny-le-Tilleul 1300

Mont-Saint-Guibert 840

Morlanwelz 2717

Mouscron 7090

Musson 450

Namur 12105

Nandrin 679

Nassogne 578

Neufchâteau (Neufchâteau) 753

Neupré 1267

Nivelles 2476

Ohey 552

Olne 418

Onhaye 328

Oreye 388

Orp-Jauche 836

Ottignies-Louvain-la-Neuve 3011

Ouffet 335

Oupeye 2995

Paliseul 573

Pecq 830

Pepinster 1271

Péruwelz 2048

Perwez (Nivelles) 1032

Philippeville 1131

Plombières 1009

Pont-à-Celles 1920

Profondeville 1258

Quaregnon 1960

Quévy 876

Quiévrain 550

Raeren 455

Ramillies 743

Rebecq 816

Remicourt 655

Rendeux 191

Rixensart 2166

Rochefort 1412

Rouvroy 173

Rumes 625

Sainte-Ode 369

Saint-Georges-sur-Meuse 777

Saint-Ghislain 2310

Saint-Hubert 555

Saint-Léger (Virton) 337

Saint-Nicolas (Liège) 3095

Saint-Vith 959

Sambreville 3753

Seneffe 1221

Seraing 6947

Silly 694

Sivry-Rance 508

Soignies 2684

Sombreffe 1027

Somme-Leuze 594

Soumagne 2161

Spa 1288

Sprimont 1824

Stavelot 806

Stoumont 351

Tellin 377

Tenneville 325

Theux 1422

Thimister-Clermont 782

Thuin 1700

Tinlot 332

Tintigny 481

Tournai 7341

Trois-Ponts 241

Trooz 956

Tubize 2771

Vaux-sur-Sûre 808

Verlaine 490

Verviers 6751

Vielsalm 834

Villers-la-Ville 1145

Villers-Le-Bouillet 822

Viroinval 450

Virton 1007

Visé 2217

Vresse-sur-Semois 248

Waimes 935

Walcourt 2015

Walhain 873

Wanze 1531

Waremme 1514

Wasseiges 347

Waterloo 2524

Wavre 3146

Welkenraedt 1019

Wellin 396

Yvoir 1112