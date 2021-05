Les parcs d'attraction sont à nouveau ouverts: à Walibi, des MILLIERS de visiteurs sont déjà venus (vidéo)

Ce 8 mai, les parcs d'attraction ont fait leur retour en extérieur. Une aubaine pour tous, y compris à Walibi. Pour cette première journée, 6.000 visiteurs se sont déjà rendus sur place.

C'est une autre belle histoire qui recommence. Walibi, comme les autres parcs d'attraction de Belgique, a pu rouvrir ce samedi. Les attractions en extérieur sont en effet accessibles dans le cadre du plan Plein Air, qui entre en vigueur ce samedi. Une bénédiction pour ce secteur, qui n'avait plus rouvert depuis six mois.

Le succès était d'ailleurs total à Walibi. Ce samedi, plus de 6.000 visiteurs sont attendus, avec une vedette: la nouvelle montagne russe Kondaa, qui bat deux records du monde et propose des vitesses de pointe allant jusqu'à 113 km/h. C'est d'ailleurs elle qui a suscité le plus gros engouement. "J'ai juste envie de faire ce parcours", confirme Théo. "Après un an d'attente, on en pouvait plus", confirme son ami.

Après 60 secondes d'adrénaline, le verdict est implacable. "C'est génial !", "C'est une tuerie", "Fantastique ! Encore une fois !", racontent tous les visiteurs interrogés par nos journalistes.

De tels retours font plaisir à tous à Walibi. Pour le personnel, ce 8 mai est une journée importante et émouvante. "Ce sont plus de 400 personnes qui sont sur le site pour le bonheur des petits et des grands. Ils sont tout à fait focalisés sur une réouverture tip top pour nos visiteurs !", résume Jean-Christophe Parent, le directeur de Walibi.

Une véritable réussite pour un retour toujours très attendu.