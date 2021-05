Covid: Castex exhorte les plus de 55 ans à se faire vacciner, "en particulier avec AstraZeneca"

Le Premier ministre Jean Castex a appelé samedi les quelque 13 millions de Français de plus de 55 ans qui ne sont pas vaccinés contre le Covid à le faire "avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca".

"Au-dessus de 55 ans, les autorités sont toutes unanimes en France comme ailleurs qu'il n'y a pas de danger. Je vous exhorte à vous faire vacciner avec tous les vaccins, en particulier avec AstraZeneca", a-t-il lancé après la visite d'un vaccinodrome à La Défense, près de Paris.

Le chef du gouvernement a expliqué qu'il y avait "encore en France aujourd'hui deux millions de doses d'AstraZeneca qui ne sont pas utilisées", et que "nous allons en recevoir trois millions dans les quatre semaines qui viennent". Selon lui, "L'Allemagne nous est repassée devant en rythme vaccinal uniquement parce que le recours à AstraZeneca y est meilleur".

La défiance persistante envers le sérum AstraZeneca, qui peine à s'écouler au rythme voulu, fait craindre des retards dans le calendrier du gouvernement. Si Jean Castex a réaffirmé samedi que l'objectif d'avoir 20 millions de vaccinés mi-mai était "à notre portée", une source gouvernementale estimait ces derniers jours que "si on n'écoule pas les doses d'AstraZeneca, on n'est pas certain d'atteindre les 30 millions au 15 juin".

Les effets secondaires, pourtant rares, du vaccin du groupe anglo-suédois ont conduit les autorités de santé, après une brève suspension, à en limiter l'usage aux plus de 55 ans.

Selon des chiffres du ministère de la Santé arrêtés dimanche, seulement 75% des doses AstraZeneca reçues ont été injectées, contre 90% pour le vaccin Pfizer BioNtech.

Le Premier ministre a souligné samedi son ambition de "réussir la réouverture, le retour progressif vers une vie normale", alors que la situation sanitaire s'améliore de façon "maintenant claire".

"Je lance un appel à tout le monde en vue de ce long week-end de l'Ascension qui s'annonce, où il faut rester très prudent", a-t-il encore exhorté après avoir rencontré des soignants et des personnes venues se faire vacciner dans l'enceinte du Paris La Défense Arena.