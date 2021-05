C'est l'effervescence sur les terrasses des restaurants: "La journée est assez folklorique!"

Dans les restaurants ce midi, c’était l’heure du premier service! Notre journaliste Laura Van Lerberghe était à Wavre pour vivre ce moment avec clients et gérants.

Malgré la pluie dans ce restaurant de Wavre, les clients sont au rendez-vous! Quel premier plat de déconfinement les clients ont-ils choisi? Comment se sentent-ils?

"Une salade César et surtout le petit vin rouge qui va avec!"

"J'ai commandé une salade César et surtout le petit vin rouge qui va avec!", lance une cliente. "Ça fait tout bizarre de se retrouver là avec des personnes autour de nous. C’est vraiment très chouette, on voit le bout du tunnel. C’est fort important. Et c’était fort important d’être là, même si le temps n’est pas super génial. Mais ici, on est bien protégés. Il ne fait pas trop froid, tout va bien !"

"Moi j’ai pris une magnifique entrecôte", répond une plus jeune fille. "Pour un premier repas, c’était un régal. En tant qu’étudiante, je n’ai pas eu la chance de retourner en cours, du coup ça fait du bien de sortir, de voir des gens en dehors et de pouvoir prendre un petit verre, c’est assez chouette."

"Ca représente beaucoup d’émotions"

Le patron du restaurant aussi a le sourire. "La journée est assez folklorique, on a beaucoup de réservations mais aussi beaucoup de gens qui arrivent un petit peu à l’improviste. Beaucoup annulent aussi à cause de la météo. Mais ce soir, on est complets, depuis quelques jours. On a plus ou moins 80 places en terrasse. Cette réouverture, ça représente beaucoup d’émotions. Toutes les équipes et les clients se sont retrouvés depuis ce matin, donc ça, c’est génial. Il y a quand même beaucoup de doutes et d’appréhension sur les prochains jours parce que la météo reste assez capricieuse et que ça va tout changer. Mais globalement, c’est vraiment l’effervescence. On est vachement contents de rouvrir. On sent que la communauté est toujours là, présente, et ça, c’est vraiment important pour nous."

Bilan général mitigé

Si dans ce restaurant, tout se passe bien, ce n’est pas le cas pour tous les restaurateurs. Le bilan, ce midi, est assez mitigé, selon un des représentants du secteur de l’horeca. La météo n’incite pas les clients à venir s’asseoir en terrasse, et puis, tous les restaurateurs n’ont pas une terrasse et certains ont préféré ne pas investir dans du nouveau matériel, comme des tonnelles, des couvertures ou même du chauffage.