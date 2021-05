Concours musical Reine Elisabeth - Les 12 demi-finalistes du Concours Reine Elisabeth sont connus

(Belga) Le jury du Concours Reine Elisabeth a proclamé samedi soir les noms des 12 demi-finalistes ayant passé la première épreuve. L'événement, dédié cette année au piano, était initialement prévu en mai 2020 avant d'être reporté en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. La demi-finale débutera lundi et se tiendra toute la semaine.

Aucun Belge n'était présent parmi les 74 candidats retenus, dont 58 seulement ont présenté la première épreuve en raison de désistements, explique l'organisation de l'événement sur son site web. Seront en lice pour cette nouvelle épreuve: Jonathan Fournel (France), Su Yeon Kim (Corée du Sud), Daumants Liepins (Lettonie), Aidan Mikdad (Pays-Bas), Keigo Mukawa (Japon), Sergei Redkin (Russie), Tomoki Sakata (Japon), Dmitry Sin (Russie), Vitaly Starikov (Russie), Marcel Tadokoro (France), Yuki Yoshimi (Japon) et Xiaolu Zang (Chine). Pour la demi-finale, du 10 au 15 mai, les pianistes seront accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Frank Braley. Les prestations du concerto et du récital se feront durant le même concert et non lors de deux jours différents. La finale aura ensuite lieu du 24 au 29 mai au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec le Belgian National Orchestra dirigé par Hugh Wolff.