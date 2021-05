Basket: un maillot de Jordan vendu aux enchères 1,38 million de dollars

(Belga) Un maillot porté par le légendaire Michael Jordan, lorsqu'il portait les couleurs de l'Université de Caroline du Nord, au cours de la saison 1982-83, a été vendu aux enchères pour 1,38 million de dollars, a annoncé samedi Heritage Auctions.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir battu un record pour un maillot porté par Jordan", s'est félicité Chris Ivy, directeur des ventes, dans un communiqué. Pour comprendre la valeur du maillot bleu et blanc N.23, il faut savoir que c'est celui que Jordan portait sur la couverture du magazine Sporting News de mars 1983, qui consacrait la future star des Bulls joueur de l'année universitaire (NCAA). Le même maillot avait rapporté 63.500 dollars lors de sa vente aux enchères en 1999, et Heritage s'attendait à ce qu'il atteigne cette fois environ 1 million de dollars. Le précédent record pour un maillot et un short de Jordan avait été établi en octobre dernier, lorsqu'une tunique des Chicago Bulls s'était vendue 480.000 dollars. Cet ensemble datait de la saison NBA 1986-87, qui le vit finir meilleur marqueur, mais également éliminé par les Boston Celtics au premier tour des play-offs. (Belga)