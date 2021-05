Argentine: hospitalisation de Carlos Reutemann, sénateur et ancien pilote de F1

(Belga) L'ancien pilote de Formule 1 et sénateur argentin, Carlos Alberto "Lole" Reutemann, âgé de 79 ans, a été hospitalisé samedi à Rosario, au nord de Buenos Aires, à la suite de l'aggravation d'une hémorragie intestinale, a-t-on indiqué de source médicale.

Son transfert depuis le sanatorium où il se trouvait depuis mercredi a été rendu nécessaire en raison de cette aggravation, a expliqué Sebastián del Pazo, qui dirige ce sanatorium. Le plus grand pilote argentin après Juan Manuel Fangio a fait sa carrière au volant de Brabham, Ferrari, Lotus et Williams, remportant 12 victoires et 45 podiums. En 1981, au volant d'une Williams, il avait terminé le championnat du monde à la deuxième place, à un point du champion brésilien Nelson Piquet. Il avait terminé troisième en 1975, 1978 et 1980. Il a été deux fois gouverneur de la province de Santa Fe, région agricole de la pampa argentine, avant d'être élu et réélu en 2015 au Sénat. Il est aussi un important producteur agricole dans cette région au c?ur de l'industrie agro-alimentaire argentine. (Belga)