Coronavirus - Des maires du Honduras appellent le président du Salvador à l'aide

(Belga) Sept maires d'opposition du Honduras ont exhorté le président du Salvador voisin, Nayib Bukele, à leur fournir des doses de vaccins contre le Covid, faisant valoir que les populations de leurs villes "son en train de mourir".

"Nous vous le demandons, président, aidez-nous en nous fournissant des vaccins, les habitants de nos villes meurent du Covid-19, notre gouvernement ne répond pas", lance dans une vidéo l'un d'eux, Amable de Jesus Hernandez, le maire de San José de las Colinas, Santa Barbara, dans le nord-est du Honduras. "Le gouvernement (du Honduras) est incompétent, n'a aucun respect pour l'être humain", a expliqué ce maire à l'AFP, parlant du président du Honduras, Juan Orlando Hernández. Pour lui, "c'est le désespoir et l'impuissance" qui ont décidé ce groupe de maires du Parti Libéral (PL, droite) et Liberté et Refondation (Libre, gauche) à enregistrer ce message en appelant au président du voisin Salvador, Nayib Bukele, qui l'a diffusé à son tour sur les réseaux sociaux. "Faites-nous don de vaccins pour que nos populations puissent être immunisées", déclare de son côté David Castro, le maire de Cedros, dans le département de Francisco Morazán. Le Honduras, qui compte près de 10 millions d'habitants, n'a reçu à ce jour que 248.600 doses. Le 25 février ce pays avait reçu 6.000 doses Moderna, un don d'Israël. Puis le 16 mars 48.000 d'AstraZeneca via le système Covax. L'OMS lui a fait parvenir 189.600 doses le 4 mai. La Russie, en revanche, ne lui a livré que 6.000 doses de son vaccin Spoutnik V sur un achat de 4,2 millions de doses au total. Le Salvador, au contraire, avec 6,5 millions d'habitants, est le pays d'Amérique centrale qui semble gérer le mieux l'épidémie avec des vaccinations massives suivant un rythme soutenu. Il a déjà vacciné, depuis février, près d'un million de personnes. Depuis l'arrivée de l'épidémie, le Honduras a enregistré plus de 218.000 cas de Covid-19 dont près de 5.600 ont été mortels. (Belga)