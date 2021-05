Prévisions météo: jusqu'à 27 degrés ce dimanche, et après?

La journée de dimanche sera douce, avec des maxima de 21 à 27 degrés. Des averses éventuellement orageuses pourraient apparaître en matinée sur le nord-ouest et le centre du pays, mais il fera ensoleillé et sec l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).



Dimanche soir et durant la nuit, de nouvelles averses ou des orages sont attendus sur l'ouest et le centre du pays, avec un risque de fortes rafales de vent et de grêle. Dans l'est, temps sera généralement sec. Il fera doux avec des minima de 12 à 16 degrés, sous un vent de sud à sud est soutenu.

Lundi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie ou des averses. Plus tard, la nébulosité deviendra variable par l'ouest avec encore un risque d'une averse. Les maxima oscilleront entre 13 à 19 degrés. Le reste de la semaine, le temps restera variable avec, par moments, des averses qui pourront adopter un caractère orageux. Maxima autour de 17 degrés.

Mardi, la nébulosité augmentera en cours de journée et quelques fortes averses seront alors possibles, éventuellement accompagnées d'un orage. Les maxima seront compris entre 16 et 18 degrés en basse et moyenne Belgique et entre 13 et 15 degrés en haute Belgique. Le vent sera faible de secteur sud, puis de secteur nord-ouest.

Mercredi, le temps restera instable avec des nuages cumuliformes et des averses sur plusieurs régions. Ces averses ne semblent toutefois pas être très intenses et le risque d'orage plutôt faible. Il y aura également des éclaircies. Les maxima se situeront entre 12 degrés en Ardenne et 15 à 17 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Jeudi, le temps sera d'abord sec avec des périodes ensoleillées. En cours d'après-midi, le risque d'averses deviendra plus important. Le mercure atteindra 17 ou 18 degrés sur le centre, sous un vent modéré de secteur sud.

Vendredi, l'atmosphère restera instable. Nous attendons donc des averses, surtout l'après-midi et en soirée. Les températures resteront proches de 17 degrés sur le centre.

Samedi, le risque de précipitations, prenant surtout la forme d'averses, restera important. Les températures seront légèrement sous les normales de saison avec 16 degrés sur le centre.