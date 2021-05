Incendie mortel à Quiévrain: une maman enceinte et ses 3 enfants sont décédés

Un dramatique incendie a eu lieu la nuit dernière dans un immeuble à Quiévrain, rue de Wallonie. Une femme enceinte de sept mois et ses trois enfants (âgés de 9 ans, 8 ans et 1 an) sont décédés, confirme la bourgmestre.

Le père de famille, un homme âgé de 33 ans, a été hospitalisé dans un état critique. "Il serait en état de mort cérébrale", ajoute la bourgmestre.

La femme décédée est également la maman d'autres enfants qui n'étaient pas présents lors du drame.

La thèse accidentelle a été confirmée par l’expert envoyé sur place. Une multiprise aurait entraîné l’incendie.