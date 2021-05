Plusieurs examens annulés dans l'enseignement officiel, mais pas dans le libre: Scotia et Nathan s'opposent à leur future session

Au début de la semaine, Julien Nicaise, l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement, a annoncé l’annulation des examens de fin d’années (évaluations sommatives) dans l’enseignement officiel, ce qui représente 14% des établissements. Le but: maximiser le temps dédié aux apprentissages, jusqu’aux derniers jours de juin.

Mais dans les faits, la circulaire communiquée aux écoles précise pourtant qu’il est permis d’organiser des "épreuves" qui permettront aux élèves et aux professeurs de faire le point sur les acquis de cette nouvelle année scolaire un peu particulière. Les épreuves externes (CE1D et CESS) sont d’ailleurs maintenues, de même que l’épreuve finale de fin de 6ème secondaire.

"Nous avons annulé ces examens car les injonctions du gouvernement étaient doubles. On nous demandait de maintenir des examens en fin de 2e secondaire et en fin de 6e secondaire, ce qu'on fait. Par contre, on nous demandait également de pousser un maximum les apprentissages face à la classe et de les faire durer le plus longtemps possible dans le reste de l'année", souligne Julien Nicaise, l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. "Je vous rappelle que les élèves de secondaires à partir de la 3e, vont seulement rentrer ce lundi en présentiel totale. Cela fait plus de 20 semaines qu'ils sont pour la moitié du temps à la maison. Nous avons reçu énormément de demandes pour appeler à cette clémence et à essayer de gagner un maximum d'apprentissage. On a fait ce choix de ne pas faire de session pour économiser 3 semaines, pour l'apprentissage face à la classe. Il y aura des évaluations, les enseignants vont donner des cours."

En Flandre, ce choix n'a pas été fait. Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Mathias Vanden Borre, député bruxellois (N-VA), a souligné l'importance des examens. "Les examens permettent de mesurer où on se situe dans l'apprentissage. Il est important de passer par là pour améliorer les résultats dans le futur. Je comprends que ça amène du stress, mais le stress a parfois un impact positif pour montrer qu'on est capable de maîtriser tel ou tel sujet, et passer au niveau prochain."

Scotia, étudiante en 5ème secondaire, a expliqué pourquoi elle ne veut pas d’examens. "Dans la situation qu'on connaît, ce n'est pas facile car nos cours ont été réduits. Suite aux cours en distanciel et en présentiel, nous n'avons pas pu assimiler toute la matière et pu tout étudier, car elle a été réduite. Nous avons reçu un moins bon enseignement", estime-t-elle. Scotia, étudiante dans l'enseignement libre, aura des examens lors d'une session réduite à 5-6 jours, uniquement sur les points essentiels.

Natan, étudiant en 5ème secondaire, aura également des examens durant deux semaines. Il est contre cette session. "Nous avons déjà eu une session en février. Nous ne voulons pas de la prochaine car nous avons eu très peu de matière comme nous étions à 50% de cours en présentiel. Maintenant que nous allons être de retour à 100% en présentiel, il faudrait mettre ce temps à profit pour approfondir la matière", indique-t-il.