"J'ai changé d'avis sur le vaccin": Melissa avait refusé une dose en février, elle se fera vacciner samedi (vidéo)

Le personnel des maisons de repos est peu vacciné en Wallonie et à Bruxelles. Seuls 58% du personnel wallon, 47% du personnel bruxellois ont accepté de recevoir le vaccin en priorité. C’est nettement moins que les 86% en Flandre. Mais les choses changent.

Melissa a 33 ans et habite dans le Hainaut et travaille comme responsable des techniciennes de surface dans une maison de repos. Dans un premier temps, elle a refusé le vaccin, mais depuis, elle a changé d’avis.

"Durant le week-end de Pâques, nous avons eu trois cas positifs dans les résidents. C’était un hasard. On l’a découvert par un test positif sur un résident. On a dû tester tout le personnel, tous les résidents : on a découvert trois positifs. Mais les trois n’avaient aucun symptôme. J’en ai parlé avec ma directrice et, selon les résultats du labo, ils étaient vraiment à la limite du positif. Et à ce moment-là, je me suis dit : ‘Oui le vaccin a quand même une efficacité.’"

Depuis lors, Melissa a changé d’avis et se fera vacciner samedi prochain. Elle n’est pas la seule : "J’ai une technicienne qui a changé d’avis également et qui souhaite se faire vacciner."