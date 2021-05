Retour des élèves à l'école: rappel des règles et conseils pour se protéger

Ce lundi 10 mai, tous les élèves de l'enseignement secondaire font leur retour dans les écoles. Jusqu'à vendredi, seuls les élèves du 1er degré étaient présents à 100% dans les classes. Les élèves de 2e, 3e et 4e degrés devaient suivre un enseignement hybride.

Invité dans le RTL INFO 19H ce dimanche, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus a fourni quelques conseils pour les élèves. "Le masque, idéalement, c'est quatre heures, et maximum huit heures. Donc je pense qu'il est toujours bon d'avoir un deuxième masque avec soi", a d'abord expliqué Yves Van Laethem.

Le porte-parole a ensuite précisé que le moment le plus sensible était celui des repas. "Parce que là, on n'a pas de masque par définition. On sait que dans les hôpitaux et les entreprises, c'est là qu'on se contamine. Donc c'est là qu'il faut prendre, au niveau de l'organisation du repas, le plus de précautions", a confié Yves Van Laethem.

Les jeunes restent encore une minorité par rapport au nombre de nouveaux cas

Nous l'avons interrogé sur le risque pour les plus jeunes. Sont-ils plus touchés par le virus ces dernières semaines? Vendredi dernier, une hausse de 29% des contaminations chez les enfants a été annoncées. "C'est purement lié au fait qu'avec la reprise scolaire, on teste plus", a réagi Yves Van Laethem. "Pendant tout un temps on n'a pratiquement pas eu de jeunes testés ou très peu. On teste plus, c'est une augmentation… Mais en nombre absolu, les jeunes restent encore une minorité par rapport au nombre de nouveaux cas positifs".

Rappel des règles

Rappelons maintenant les règles dans l'enseignement fondamental (maternel et primaire) telles qu'indiquées par la Fédération Wallonie-Bruxelles:

Les élèves des niveaux maternel et primaire fréquentent l'école 5 jours par semaine.

Le port du masque est obligatoire pour les enseignants, excepté dans l'enseignement maternel. Le masque doit tout de même être porté lors des contacts entre adultes. L'obligation du port du masque pour les 5ème et 6ème primaires est levée.

Les cantines fonctionnent normalement en maternel. Les repas chauds peuvent à nouveau être proposés dans le primaire mais doivent être servis à table. Les élèves doivent manger avec leur groupe classe.

Dans le maternel, les cours de psychomotricité (et les cours de natation) fonctionnent normalement. Au niveau primaire, les activités sportives et les cours d'éducation physique sont maintenues, si possible en extérieur.

En cas de fermeture de classe ou d'école, des apprentissages à distance peuvent être organisés dans le primaire. Les élèves mis en quarantaine doivent faire l'objet d’une attention particulière de la part des enseignants.

Les règles dans le secondaire:

Tous les élèves fréquentent l’école à 100% en présentiel. Un pouvoir organisateur peut toutefois décider de mettre en place une hybridation pour certaines écoles, classes ou cours moyennant le respect de plusieurs conditions détaillées dans la circulaire 8071 parue le 28 avril.

Les cours d'éducation physique et sportive peuvent avoir lieu dans des conditions sanitaires strictes (privilégier les activités à l'extérieur, éviter les contacts physiques et échanges de matériel, etc.). Plus de détails dans la circulaire.

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et le personnel à l'intérieur des bâtiments. Le masque n’est pas obligatoire à l'extérieur si les distances physiques sont respectées.

Les élèves doivent apporter leur repas. Les repas sont pris dans des locaux adaptés, entre membres du groupe classe et avec respect de la distance sociale entre chaque élève.

Et les mesures communes au fondamental et au secondaire: