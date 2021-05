Raoul Cauvin, scénariste de Boule & Bill et des Tuniques bleues, annonce n'avoir plus que quelques mois à vivre

Le célèbre scénariste de 82 ans, Raoul Cauvin, a annoncé une triste nouvelle ce week-end : d'après son oncologue, il n'a plus que quelques mois à vivre.

L'auteur de séries à succès comme Boule et Bill, Les Tuniques bleues, L'Agent 212, Natacha ou encore Les Femmes en blanc a appris la nouvelles aux lecteurs de son blog dans un message écrit en commentaire.

"A vous tous et toutes, je souhaite un bon WE. Ceci dit, je ne sais pas comment vous l'annoncer... Disons simplement que je m'apprête bientôt à rejoindre les grands parents de Greg et Leslie. L'oncologue est formel. Encore quelque mois à vivre avant d'aller, là-haut, rejoindre tous ceux qui m'ont précédé. Fallait bien que ça m'arrive aussi un jour. Contrairement à certains, je n'ai pas voulu partir cash, créer la surprise... J'ai préféré prendre un peu de temps pour vous avertir. Voilà qui est fait... J'espère m'en être bien tiré... Bien à vous et, tant que je peux encore le faire...vous dire... A+", a-t-il écrit.