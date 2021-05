Une campagne pour inciter à la lecture en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire va lancer le 26 mai une campagne de sensibilisation pour apprendre à lire et inciter à la lecture dans un pays dont les deux tiers des habitants sont analphabètes et où la moité des librairies ont fermé en une dizaine d'années, a annoncé lundi l'ONG organisatrice de l'opération.

"Nous avons environ 66% des 25 millions d'Ivoiriens qui sont analphabètes et 77% de ceux qui savent lire et écrire ne pratiquent pas la lecture", a expliqué à l'AFP l'écrivain King Djobi, président de l'ONG "Campagne inter-africaine d’incitation à la lecture", initiatrice de ce projet.

Avec de telle statistiques officeilles, "comment pouvons-nous parler de rattraper les pays développés?", s'est interrogé M. Djobi.

Des camions-bibliothèques et des membres de l'ONG vont silloner les grandes villes ivoiriennes en commençant par la capitale économique Abidjan - métropole d'environ cinq millions d'habitants - pour donner des conférences publiques et faire du porte-à-porte afin d'inciter à la lecture.

La campagne ciblera dans un premier temps les enfants des écoles, car "il faut nécessairement réduire le taux d’analphabétisme".

Ensuite, seront organisées des conférences pour "expliquer les avantages de la lecture à ceux qui savent déjà lire, avec des ouvrages simples et qui les intéressent", selon l'ONG.

"En 2008, la Côte d'Ivoire comptait plus de 40 librairies de référence contre 15 actuellement", selon René Yedieti, président des libraires de Côte d'Ivoire et propriétaire de la Librairie de France en Côte d'Ivoire, la plus importante entreprise de distribution de livres en Afrique francophone.