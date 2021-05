La Cour des comptes doit analyser les transactions entre la Région et Fornieri

(Belga) Pour le PTB, la Cour des comptes doit analyser l'ensemble des transactions conclues entre la Région wallonne et François Fornieri, l'ex-patron de Mithra, inculpé pour abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique.

"La Cour des comptes doit procéder, au sein de la Sogepa, de la SRIW et de Noshaq, à des analyses de gestion sur les années 2007, 2015, 2017, 2019 et 2020, afin d'établir la légalité des aides apportées aux sociétés Mithra et Protection Unit", estime ainsi le parti d'extrême gauche dans un communiqué publié lundi. "La Région n'a pas cessé de soutenir l'homme d'affaires liégeois malgré ses démêlés avec la justice et ses méthodes douteuses", y souligne Germain Mugemangango, le chef de file du PTB au Parlement wallon. "Le ministre Borsus a déclaré en séance plénière de l'assemblée régionale qu'il voulait faire preuve d'une vigilance extrême dans ce dossier. Il doit le faire en demandant à la Cour des comptes" d'analyser si l'entreprise aidée respecte bien les dispositions légales qui régissent son activité, condition pour que soient accordés des incitants régionaux, ajoute M. Mugemangango. (Belga)