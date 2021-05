La justice bruxelloise cherche à identifier 2 auteurs d'un home invasion commis à Jette: les reconnaissez-vous? (photos)

A la demande du parquet de Bruxelles, la police fédérale a diffusé un appel à témoins pour aider les enquêteurs à trouver les deux auteurs d'un home invasion commis le lundi 8 février vers 09h45 dans une maison située boulevard De Smet de Naeyer à Jette, selon un tweet de ce lundi de la police fédérale. Des images des deux hommes ont été jointes à l'avis de recherche.



Lors de l'irruption des auteurs au domicile de la victime, cette dernière a été menacée avec une arme à feu et un couteau, a été ligotée et son visage couvert avec un masque de ski. L'un des deux hommes est resté près de la victime pendant que son complice fouillait l'habitation. Après un quart d'heure, les deux auteurs ont quitté les lieux avec un petit coffre-fort et une carte bancaire. Cette dernière a été utilisée dans la journée pour retirer de l'argent dans une banque BNP Paribas Fortis située à Forest. Le premier suspect recherché est âgé d'une vingtaine d'années. Il mesure environ 1m70, est de corpulence normale et a de courts cheveux noirs bouclés. Il marche en trainant la jambe gauche et en tournant le pied vers l'extérieur. Au moment des faits, il portait une veste noire, un pantalon de sport noir avec des bandes blanches, un bonnet noir, des gants noirs et des chaussures de sport noires et grises. Il était en possession d'un sac à dos foncé. Le second suspect est aussi âgé d'une vingtaine d'années. Il mesure environ 1m70, a les cheveux châtain clair. Au moment des faits, il portait une veste d'hiver foncée avec une inscription sur la manche droite, un pantalon foncé et des chaussures de sport foncées à semelles blanches. Il était en possession d'un grand sac de sport avec des lignes jaunes, l'inscription 'Astra' et une étoile. Les deux auteurs s'exprimaient en français.