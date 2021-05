Coups de couteau lors d'une lockdown party à Soumagne: un individu privé de liberté

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu s'est introduit dans une fête privée à Soumagne et a agressé un fêtard à l'aide d'un couteau, indique lundi le parquet de Liège. Il a été privé de liberté.



L'homme se serait immiscé dans cette soirée privée qui rassemblait une quinzaine de personnes. Il y a agressé l'un des participants, qui a expliqué aux enquêteurs qu'ils ne se connaissaient pas. L'individu aurait porté une dizaine de coups de couteau à la victime. Cette dernière a notamment été touchée au visage et a été transportée à l'hôpital. Ses jours ne sont toutefois pas en danger. Les circonstances de cet incident restent floues. L'agresseur a été interpellé et privé de liberté. Il a été déféré au parquet de Liège où son dossier a été mis à l'instruction pour tentative de meurtre. Le magistrat de service a également demandé que des P.V. Covid soient dressés.