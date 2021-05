Désagréable surprise pour Gauthier: malgré un billet d’avion et une autorisation de voyage, ce Bruxellois n'a pas pu embarquer pour le Mexique

Un voyage relativement long attendait Gauthier, un Bruxellois de 27 ans, au mois de mai dernier. Il devait rejoindre pour Cancun pour des raisons touristiques, et donc non-essentielles. Sur le site des Affaires étrangères, on apprend que les voyages vers le Mexique sont déconseillés, mais pas interdits.

Gauthier devait transiter premièrement par Madrid (Espagne) et ensuite par Miami (Etats-Unis) avant de rejoindre le soleil du Mexique. Seulement, coup de théâtre, le jeune homme n'a jamais pu monter dans l’avion. Les démarches préalables au voyage avaient pourtant été correctement effectuées.

Autorisation de voyage délivrée

Dans le cadre de la préparation de son voyage, Gauthier a effectué une demande d’autorisation ESTA. Il s’agit d’un document essentiel à se procurer en cas de transit ou de séjour aux Etats-Unis pour une durée de moins de 90 jours. En quelques clics sur internet, la demande était envoyée et très vite l’autorisation lui parvenait en retour.

Valise prête, passeport en ordre de validité, autorisation de voyage réceptionnée et billets d’avion réservés, il ne restait plus qu’à décoller.

Arrivé à la porte d’embarquement, la compagnie aérienne lui refuse pourtant l’accès à l’avion sous prétexte que le jeune homme ne présenterait pas les documents exigés.

Mais que s’est-il dès lors passé ?

Depuis quelques semaines déjà, les Etats-Unis refusent tout voyage considéré comme "étant non essentiel", nous indique l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles. Gauthier ne peut donc pas se rendre aux Etats-Unis.

Et bien que le tourisme ne soit provisoirement plus autorisé, le consulat délivre tout de même des autorisations de voyage pour les voyageurs devant effectuer un voyage non essentiel ou pour les prévoyant qui souhaitent effectuer leur démarche dès maintenant pour un futur voyage. L’autorisation étant en effet valable deux ans (à condition que le passeport ne soit pas renouvelé entre temps), rien n’empêche d’en faire la demande maintenant pour un voyage en 2022, voire 2023.

Il en va dès lors de la responsabilité des voyageurs de se renseigner sur la législation du pays dans lesquels ils souhaitent se rendre afin d’éviter toute mauvaise surprise. Une attestation de voyage ne fait effectivement pas l’objet d’une garantie que le voyage pourra bel et bien avoir lieu. A bon entendeur.