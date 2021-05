Coronavirus - Le centre d'accueil de Rendeux confiné après 11 cas positifs

(Belga) Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Rendeux a été placé en confinement lundi en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19, annonce la Croix-Rouge par voie de communiqué.

Lundi, le centre comptait 11 personnes confirmées positives, pour la plupart des "mena" (mineurs étrangers non accompagnés). Ces personnes ont été placées en isolement. Quant aux autres résidents, ils ne peuvent plus se déplacer que dans l'enceinte du centre. "Une septantaine d'enfants et d'adolescents ne peuvent plus provisoirement se rendre à l'école", précise la Croix-Rouge. "Les cours de français dans le centre ont été suspendus, les espaces rencontres et espaces publics sont momentanément fermés, tandis que les repas sont servis en barquettes à emporter. Un système d'achat groupé est organisé deux fois par jour par les collaborateurs afin de répondre aux besoins quotidiens des résidents." Le tracing se poursuit sur place avec l'appui de l'équipe médicale et la coordination médicale de Fedasil. Le centre d'accueil de Rendeux héberge actuellement 217 résidents demandeurs de protection internationale. "Nous sommes conscients de l'impact et de l'ampleur des restrictions imposées aux libertés d'une population déjà fragilisée par un parcours migratoire souvent périlleux, une vie en collectivité et l'incertitude liée à l'attente d'une décision à leur demande protection internationale", poursuit la Croix-Rouge. "Elles seront ajustées dès que l'évolution sanitaire le permettra".