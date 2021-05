Les bars et les restaurants pourront rouvrir à l'INTÉRIEUR le 9 juin

Le comité de concertation a décidé ce mardi 11 mai d'autoriser la réouverture des restaurants et des bars à l'intérieur, dès la date du 9 juin. Il y a des conditions liées à cette réouverture de l'horeca à l'intérieur: et elles se rapprochent des terrasses actuellement: ouverture jusque 22h, et on le suppose, des distances entre les tables et des recommandations de ventilation.

A noter que les terrasses pourront rester ouvertes au-delà de 22h à partir du 9 juin, jusque 23h30 pour être précis. Vous devrez donc prendre le dessert en terrasse si vous prenez un peu trop votre temps à l'intérieur. Casse-tête en vue pour les restaurateurs...