Est-il prudent de réserver vos vacances d'été dès aujourd'hui ?

L'idée d'un certificat vert, ou corona-pass, fait son chemin et devrait être officialisé dans les prochaines semaines, car il sera (on l'espère) européen et non national. Il permettrait de prouver qu'on est vacciné ou qu'on a subi un test négatif récent. Conjugué aux assouplissements des déplacements à l'intérieur de l'Europe, il offre de nouvelles perspectives au secteur du tourisme, très touché par la pandémie depuis plus d'un an.

"On peut déjà voyager aujourd'hui", précise d'emblée Anne-Sophie Sneyers, secrétaire générale de l'Union professionnelle des Agences de voyage. "Je rappelle que la levée de l'interdiction a eu lieu le 27 avril".

"Mais c'est vrai qu'on attend ce fameux certificat vert pour avoir la confirmation que nous, Belges, nous pouvons voyager dans tous les pays européens, sans quarantaine au retour mais avec un test préalable" pour ceux qui ne sont pas vaccinés.

La Belgique sera un pays test. "D'ici la mi-juin, nous allons tester ce certificat. D'autres pays sont déjà en route. On a beaucoup d'espoir pour avoir ce certificat".

Si on peut voyager plus librement et facilement le 1er juillet, "nous demandons d'avoir un accès à des tests rapides (si c'est nécessaire), que ce soit pour des voyages en voiture ou en avion. Certains aéroports des pays limitrophes donnent déjà ces tests rapides. On attend aussi une mise à jour de la liste blanche des pays non-européens vers lesquels on pourrait voyager, pour la fin du mois de mai".

"Le conseil qu'on donne aux voyageurs, c'est de déjà réserver les vacances avec les bonnes nouvelles qui s'annoncent. De respecter les mesures sanitaires en Belgique et à l'étranger. Et au niveau du secteur, il y a une flexibilité jamais vue auparavant: il est possible d'annuler son voyage quelques jours avant le départ si jamais la situation dans le pays ne s'améliore pas".