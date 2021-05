Des festivals envisagés au mois d'août? "En 3 mois, il est quasiment impossible de monter une grosse organisation"

Le Comité de concertation étudie la possibilité de permettre des événements extérieurs avec 5.000 spectateurs au mois d'août, en cas d'avancement notable de la campagne de vaccination. Des festivals de petite capacité pourraient donc peut-être s'organiser. Le programmateur des Solidarités travaille sur un projet de ce genre.

L'organisateur des Solidarités, Denis Gérardy estime "qu'il faut être prudent et attendre la conférence de presse du Premier ministre". A trois mois de la tenue habituelle du festival à Namur, il a été décidé de ne pas le prévoir, faute d'avoir eu des perspectives de la part des autorités plus tôt. Mais le programmateur explique travailler sur un autre événement de plus faible ampleur : "Nous espérons pouvoir lui donner toutes les chances de se réaliser mais en trois mois, il est quasiment impossible de remonter une grosse organisation ou une manifestation de foule", indique-t-il.

Certains artistes ne peuvent garantir leur venue

Plus de 80% des billets de l'année 2020 ont été remboursés, l'organisation doit donc repartir de zéro. Il y a également un problème de circulation des artistes : "De nombreux artistes qui étaient prévus en 2021 nous ont déjà fait savoir que le mois d'août était hypothéqué pour eux car ils n'avaient plus suffisamment de dates et qu'ils ne pouvaient pas garantir leur venue, notamment à Namur", déplore Denis Gérardy.

En ce qui concerne le projet de Coronapass, afin de permettre aux spectateurs d'accéder aux grands rassemblements, dont les festivals, l'organisateur des Solidarités se montre également prudent, notamment pour des questions d'éthique et d'égalité: "Cela mérite une discussion mais tant que la totalité de la population n'a pas été invitée à se faire vacciner, je pense à titre personnel que cela peut être assez discriminatoire, surtout par rapport aux jeunes de 14 à 25 ans, forts habitués à fréquenter les festivals", conclut Denis Gérardy.