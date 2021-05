Libertés retrouvées: voici les dates à retenir pour les prochains mois

Ce mardi 11 mai, un comité de concertation a assoupli de nombreuses mesures restrictives imposées depuis plus d'un an à la population. Il s'agit d'annonces qui concernent de nombreux secteurs d'activités et de loisirs (voir la liste), ou tout simplement le nombre de personnes qu'un foyer peut inviter à l'intérieur (voir les détails).

Voici les principales dates à retenir du déconfinement 2.0 annoncé :

9 juin: reprises d'une partie des activités en intérieur, et organisation d'évènement extérieur avec 200 personnes maximum

1er juillet: élargissement des jauges pour l'organisation d'évènements (2.000 intérieur ?) et voyages sans quarantaine, sous réserve de l’entrée en vigueur du certificat Européen (voir conseils des agences de voyage). Shopping récréatif possible sans limite.

30 juillet: nouvel élargissement de jauges (3.000 à l'intérieur)

1er septembre: fin de la plupart des restrictions