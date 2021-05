Coronavirus - La ville de Diest licencie un employé au call center du centre de vaccination

(Belga) La ville de Diest dans la province du Brabant flamand a décidé de licencier un membre du personnel employé dans la centrale d'appel d'un centre de vaccination. La personne avait injustement réservé des rendez-vous pour des collègues, amis et proches. Une enquête disciplinaire vise aussi trois autres membres du personnel.

La ville avait constaté des irrégularités dans les réservations dès le 4 mai dans le centre de vaccination Den Amer. Le directeur général avait immédiatement ouvert une enquête et le collège échevinal avait été informé. Après une audition mardi soir, le collège a pris la décision de mettre fin avec effet immédiat au contrat de travail d'un membre du personnel au motif que la confiance a été brisée et de faits avérés. Au cours de la procédure, une autre affaire est remontée au sujet d'un membre du personnel qui aurait aussi pris de rendez-vous pour son cercle professionnel et privé. Une audition aura lieu mercredi. En tout, la ville de Diest a décelé 15 rendez-vous indus et a pu en annuler 8. du planning de vaccination. (Belga)