Jean-Marc, patron de boîtes de nuit liégeois, est dépité: "Les travailleurs du sexe peuvent rouvrir, au niveau contagion, excusez-moi..."

Aucune mention des boites de nuit mardi lors du comité de concertation (dont voici tous les détails). Elles sont fermées depuis mars 2020, et ne savent pas quand elles pourront rouvrir.

"Comme d'habitude, nous sommes les oubliés du système", explique Jean-Marc Rodolfs, patron et DJ liégeois de l’Alhambra Club et du Barocco depuis 35 ans. "J'essaie de prendre comme référence la réouverture des festivals", mais ça ne sert rien, car les discothèques ne font pas partie du 'plan été'.

Jean-Marc ne comprend pas certaines décisions. "Et de manière anecdotique, les travailleurs du sexe peuvent rouvrir, mais nous, on n'en parle pas. Alors qu'au niveau de la contagion, excusez-moi, mais on a des protocoles, on les a appliqués l'an dernier au mois de septembre".

Il est dépité. "On a aucune indication, aucune perspective, aucune discussion en cours… On n'existe pas, le protocole n'existe pas. Je ne sais vraiment pas vers quoi on va. On commence à être rodé au niveau frustration".