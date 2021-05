Les talibans s'emparent d'un district proche de Kaboul

(Belga) Les talibans se sont emparés d'un district contrôlé par le gouvernement afghan à la périphérie de Kaboul, à trois jours de l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, a indiqué mercredi un porte-parole gouvernemental.

Le district de Nerkh, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, dans la province du Wardak, a longtemps servi de point d'accès à Kaboul ou de base pour lancer des attaques. "Les forces de sécurité et de défense ont opéré un retrait tactique du siège de la police locale du district de Nerkh", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Tareq Arian. Un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a précisé que les insurgés en avaient pris le contrôle mardi. Le ministère de la Défense a affirmé mercredi qu'il entendait lancer une offensive pour reconquérir le district. De vastes étendues de la province du Wardak et de la province voisine du Logar, stratégiques pour entrer dans Kaboul, sont contrôlées ou contestées depuis des années par les talibans. Les combattants talibans encerclent de plus en plus les grands centres urbains afghans, donnant lieu à des spéculations selon lesquelles ils attendent le retrait des Américains avant de lancer de vastes offensives contre les villes du pays. La prise de ce district intervient alors que jeudi doit entrer en vigueur un cessez-le feu de trois jours, pour l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque cette semaine la fin du ramadan. Il a été approuvé par les talibans et le gouvernement afghan. (Belga)