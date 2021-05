Un père et son fils percutent un arbre sur la E40 en Flandre: la voiture prend feu, le père décède sur place

Ce lundi soir, un père et son fils ont été victimes d'un accident de la route sur la E40 entre Jabbeke et Loppem, en Flandre. L'accident est survenu vers 21h, après une après-midi entre père et fils à Gistel, pour une partie de padel. Nico, 45 ans, et son fils Maxime (19 ans) ont fait une sortie de route et on percuté un arbre. Le choc a été extrêmement violent, et le véhicule a pris feu.

Des automobilistes se sont arrêtés pour porter secours aux occupants. Ils ont pu extirper Maxime de la voiture, mais n'ont rien pu faire pour son père. Nico est décédé sur place. Stij et Kris, les deux frères de Nico, se sont confiés à nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws. "C’est un miracle que Maxime a pu être sorti indemne de cette épave", peut-on lire. "Mais il a vu son papa mourir à côté de lui. Son traumatisme est encore bien plus important, nous allons devoir le soutenir."

Outre ses deux frères, Nico laisse malheureusement derrière lui trois enfants (deux garçons et une fille), ainsi que sa compagne.