Ludovic pète les plombs à Mouscron lors d'une dispute entre voisins: "Il lui a arraché un bout de doigt et l'a mangé"

Un homme encourt une peine de prison de 37 mois pour avoir porté des coups à son voisin. Les faits se sont produits à Mouscron en 2019. L'assaillant aurait mordu et arraché le doigt de la victime.

À Néchin, près de Mouscron, Ludovic a littéralement pété les plombs. En cause : une altercation avec son voisin Eymeric, chef d'entreprise en France. Il ne s'agit pas de la première interaction mouvementée des deux voisins. Ludovic a comparu lundi devant le tribunal correctionnel, mais les faits remontent à septembre 2019.

A l'époque, Ludovic est avec son compagnon, Donovan. Il croise son voisin Eymeric, et décide de s'arrêter pour régler ses comptes. La conversation dégénère, et Donovan s'en prend à la voiture d'Eymeric, qu'il casse à coups de matraque. Selon le prévenu, Donovan et lui-même en "avaient marre des propos homophobes" dont ils étaient victimes.

"Il lui a arraché un bout de doigt"

Eymeric et Ludovic se sont battus, alors que Donovan "détruisait l'auto", selon les mots du prévenu, recueillis par nos confrères de Sudpresse. Les faits sont déjà particulièrement violents, mais ça ne s'arrête pas là. "Le prévenu lui a arraché un bout de doigt et l'a mangé", raconte l'avocat de la partie civile à Sudpresse. Selon lui, ces altercations sont dues à une haine des Français, de la part de Ludovic et de sa famille.

Ludovic a déjà un casier judiciaire, puisqu'il a écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme pour avoir menacé de crever les yeux d'un policier. Suite aux coups et menaces à l'encontre de son voisin, il risque une peine de 37 mois de prison. Son avocat requiert un sursis, en raison des insultes homophobes proférées à l'encontre de son client.