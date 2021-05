La côte attend une forte affluence pour le week-end de l'Ascension

La côte belge s'attend à ce que le week-end de l'Ascension soit le meilleur de 2021 jusqu'à présent, a indiqué mercredi l'office provincial du tourisme Westtoer. Même si les taux d'occupation des hôtels côtiers varient fortement selon les stations balnéaires, les statistiques indiquent une augmentation des réservations en ligne dans les hôtels. Les agences de location touristique et les campings en bord de mer se portent bien également.

À quoi faut-il s'attendre sur les routes? Direction la E40 avec notre journaliste Hanan Harrouch. Imaginez-vous, seul ou en famille, dans votre voiture. L’autoroute dégagée, pas un embouteillage, aucun coup de klaxon. C'est exactement la situation ce matin sur la route vers la côte.

85% d'occupation pour certains hôtels

Notre journaliste n'a croisé que quelques voitures, peut-être une trentaine depuis Bruxelles. Sur les aires d'autoroute, à l'heure du ravitaillement, elle a pu rencontrer des touristes d’un jour, venus d’Eupen, pour aller vers Blankenberge.

Le trafic devrait s'intensifier tout au long de ce week-end prolongé.

Les statistiques des réservations en ligne dans les hôtels indiquent un tiers de réservations supplémentaires le vendredi et le samedi soir par rapport au dernier week-end des vacances de printemps (Pâques). Cependant, les chiffres d'occupation des hôtels côtiers varient. Alors que certains hôtels enregistrent un taux d'occupation d'environ 85%, d'autres attendent beaucoup moins de monde.

Plusieurs hôtels sont également toujours fermés, car à cause des mesures liées au coronavirus, la situation actuelle n'est pas rentable pour eux. Les agences de location touristique s'attendent à une forte affluence durant le week-end. Le taux d'occupation fluctue, selon les stations balnéaires, entre 75 et 95%.

Consulter le baromètre de fréquentation avant de se rendre à la mer

De nombreuses agences de location parlent d'une augmentation d'environ 35% en mai 2021 par rapport à la même période en 2019. Les campings de la côte s'en sortent eux aussi plutôt bien, certains atteignant 90 à 95% d'occupation. Selon l'Asbl Kustcampings, les réservations pour ce long week-end de l'Ascension ont été particulièrement précoces.

Westtoer et les communes côtières conseillent aux visiteurs de bien s'informer à l'avance sur les mesures relatives au coronavirus en vigueur. Il est également conseillé de consulter le baromètre de fréquentation en ligne avant de se rendre à la mer. Pendant le week-end de l'Ascension, les postes de surveillance des zones de baignades seront ouverts dans plusieurs stations balnéaires. Trois à Coxyde, Ostende et Knokke-Heist, deux au Coq et un à Zeebrugge.

Avec six postes de surveillance ouverts, presque toutes les zones de baignade de Blankenberge seront accessibles. IKWV, le service intercommunal de sauvetage côtier de Flandre occidentale, rappelle que la baignade dans les zones non surveillées est interdite.

Les touristes devraient être nombreux surtout à partir de demain, et samedi.