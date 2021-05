Bastogne: une "mini lockdown party" interrompue par la police

La police est intervenue dans une habitation de Bastogne où se déroulait une fête, a annoncé jeudi matin le parquet du Luxembourg, évoquant une "mini lockdown party". Le propriétaire refusait d'ouvrir aux agents. Après autorisation du parquet au regard des restrictions liées au contexte sanitaire du Covid-19, la police est entrée et a découvert 15 adultes. Cinq s'étaient cachés et d'autres s'étaient enfuis par l'arrière de l'habitation. Des amendes de 750 euros pour les participants et une 4.000 euros pour le propriétaire ont été ont été dressées.