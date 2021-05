Ascension dans les nuages en ce jeudi

(Belga) La nébulosité abondante de ce jeudi d'Ascension s'intensifiera en progressant vers le nord, accompagnée d'averses et d'un risque d'orage, surtout sur le nord du pays. Les maxima seront compris entre 12°C en Ardenne et 18°C en Campine, précise l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. L'IRM lance d'ailleurs un avertissement jaune aux orages.

Il prévoit en effet des averses localement intenses, de 13h00 à 17h00 en province de Liège, d'Anvers et dans le Limbourg. Le vent sera, lui, généralement modéré mais de fortes rafales ne sont pas à exclure sous les averses les plus intenses. Les dernières averses (orageuses) quitteront le nord du pays en soirée, pour laisser place à un temps sec cette nuit accompagné de larges éclaircies. En seconde partie de nuit, de la brume, du brouillard ou des nuages bas pourront se former par endroits, notamment dans le nord du pays. Les minima se situeront entre 0°C dans certaines vallées ardennaises et 7 ou 8°C dans les grandes villes. Vendredi, une fois la grisaille matinale dissipée, des éclaircies alterneront avec des nuages de plus en plus nombreux, qui conduiront à des averses dès la fin de la matinée. Celles-ci pourraient même devenir localement orageuses en cours d'après-midi. Le mercure grimpera jusqu'à 12°C en Haute Belgique et 17°C dans le centre du pays. Le temps restera variable durant le week-end, toujours sous le signe des averses. (Belga)