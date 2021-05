Un homme casse la vitre d'un véhicule de police lors d'une interpellation à Liège

(Belga) Un individu né en 1993 a été intercepté le 11 mai dernier en train de fracturer des voitures à Liège avec un complice, a indiqué jeudi le parquet de Liège. À l'arrivée des forces de l'ordre, le suspect a brisé la vitre d'un véhicule de police

C'est un riverain qui a aperçu les deux hommes en train de rôder dans une rue à Liège et qui a donné l'alerte alors que l'un des deux était occupé à fracturer une voiture à l'aide d'un tournevis. L'homme qui était en train de forcer la portière de la voiture s'est alors énervé et a donné un coup de poing au riverain. Quand les forces de l'ordre sont intervenues, le suspect a brisé la vitre d'un véhicule de police. Il aurait aussi menacé le riverain et les policiers. Sur lui, les enquêteurs ont découvert deux GSM, un cutter et un tournevis. Il n'avait pas de casier judiciaire mais il avait déjà été intercepté le 29 mars dernier pour un vol avec violence au magasin Inno, situé dans le centre de Liège. Il avait alors fait l'objet d'un rappel à la loi. Son dossier a été placé à l'instruction et une demande de mandat d'arrêt a été formulée à son encontre. Il nie tout ce qui lui est reproché. (Belga)