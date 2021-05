Près d'un quart des réservations Airbnb sont des locations longue durée

(Belga) Airbnb a révélé jeudi que près d'un quart des voyageurs ayant utilisé sa plateforme entre janvier et mars avaient réservé des séjours de 28 jours ou plus, confirmant une tendance qui s'est accélérée avec la pandémie.

Ce chiffre est en hausse de 14% par rapport à 2019, avant que la pandémie ne bouleverse l'économie mondiale, a précisé l'entreprise lors de la publication de ses résultats trimestriels. "Les voyageurs ne font pas que voyager sur Airbnb, ils vivent sur Airbnb", a indiqué la compagnie dans sa lettre aux actionnaires. "Un nombre croissant de voyageurs découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'être attachés à un lieu unique de vie et de travail", a ajouté Airbnb. Les séjours d'au moins sept nuits ont, eux, représenté la moitié des réservations sur le trimestre. Du côté de son chiffre d'affaires trimestriel, la plateforme emblématique de l'économie du partage a fait mieux que prévu en dégageant 887 millions de dollars de revenus, une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Mais elle a aussi fait part d'une perte nette de 1,2 milliard de dollars, notamment due au remboursement de prêts à terme et à des dépenses liées à des rémunérations en actions. Airbnb s'est toutefois montré confiant sur un retour de la croissance pour l'industrie du voyage alors que la pandémie montre des signes d'accalmie aux Etats-Unis et en Europe. "Nous pensons que les changements observés dans le secteur du voyage sont de longue durée", a concédé l'entreprise. "Le monde ne retournera jamais à la situation d'avant (la pandémie, NDLR) et cela veut dire que l'industrie du voyage ne le fera pas non plus." "Mais les voyages commencent à reprendre de la vigueur. Les conditions ne sont pas encore normales, mais elles s'améliorent et nous nous attendons au plus fort rebond que nous ayons jamais connu." A Wall Street, l'action d'Airbnb prenait 1,3% dans les échanges électroniques après la clôture. (Belga)