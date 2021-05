Chasse à l'homme dans les Cévennes en France: que sait-on de Valentin Marcone, l'homme suspecté de double meurtre?

Depuis ce mardi 11 mai, une véritable chasse à l'homme s'opère dans les Cévennes gardoises en France. C'est pas moins de 300 gendarmes, mais aussi le GIGN, qui sont mobilisés dans la forêt depuis 72h pour tenter de retrouver l'employé d'une scierie suspecté d'avoir tué son patron et un de ses collègues mardi. Valentin Marcone, 29 ans, leur aurait tiré plusieurs balles dans la tête peu après 8h avant de se retrancher dans la forêt, équipé et armé. Que sait-on du meurtrier présumé?

Une véritable traque s'opère depuis 72h dans les Cévennes gardoises près du petit village des Plantiers en France. Un homme, âgé de 29 ans, est suspecté d'avoir tué par balles son patron, Luc Teissonnière 55 ans, et un de ses collègues, Martial 32 ans qui aurait tenté de le désarmer, dans la scierie du village où il était employé depuis environ un an. C'est après une simple remarque de son patron, à qui il n'avait pas dit bonjour, que le suspect, Valentin Marcone, aurait tiré plusieurs balles et abattu ce-dernier, avant d'abattre son collègue qui a tenté de s'interposer, peu après 8h ce mardi.

"Vers 8h, l'employé n'a pas salué son patron qui le lui a fait remarquer, mais gentiment. À ce moment-là, le mis en cause a sorti une arme de poing et a immédiatement ouvert le feu, le tuant de plusieurs balles dans la tête" a détaillé mardi en fin d'après-midi le procureur de la République d'Alès, François Schneider, avant que l'enquête ne parte ce mercredi au parquet de Nîmes qui dispose d'un pôle criminel.

L'homme s'est ensuite retranché dans la forêt avant de retourner chez lui pour s'équiper et s'armer. Un important dispositif policier a été déployé pour le retrouver depuis mardi: pas moins de 300 gendarmes, une équipe du GIGN et des brigades cynophiles. La traque se poursuit toujours ce vendredi au lendemain de l'appel à témoins lancé par la gendarmerie et relayé par les médias français mais aussi étrangers.

"Il pourrait potentiellement nous attendre sur son terrain, sa zone de confort, qu'il maîtrise car il y a été en solitaire très souvent. On considère qu'il en connaît tous les recoins", a prévenu le général Philippe Ott, commandant du groupement de gendarmerie du Gard, lors d'une conférence de presse avec la préfète du département et le procureur de Nîmes chargé du dossier.

Qui est Valentin Marcone? Connaît-on ses motivations? Voici des éléments de réponse.

Que sait-on du suspect, Valentin Marcone?

Ce quasi trentenaire à l'apparence très jeune, cheveux châtain très courts et lunettes fines, est décrit par les habitants du village comme un homme solitaire. Son profil Facebook, épluché par les enquêteurs, révèle ses obsessions. Ainsi que sa profonde solitude.

Valentin Marcone est marié et père d'une petite fille. Dans un message audio transmis via la gendarmerie, son père Frédéric Marcone évoque son enfant et sa femme : "Iroise est magnifique, elle a dormi dans mes bras pendant deux heures, elle a besoin de toi, de son papa, Blandine a besoin de toi, elle est forte, elle a besoin de toi." La femme du suspect, Blandine, qui travaille sur la commune des Plantiers et avec qui il a eu sa fille, a aussi été interrogée par les enquêteurs.

Installé depuis une dizaine d'années aux Plantiers, Valentin Marcone était plutôt discret. "On l'a déjà vu car il travaillait à la mairie. (...) Mais il n'était pas plus sociable que ça : on ne le voyait pas, même quand il y avait des fêtes du village. Ce n'était pas quelqu'un qui fréquentait trop les autres apparemment", témoigne auprès de France 3 Occitanie l'ex-propriétaire du bar des Plantiers. "Il était très solitaire avec très peu voire aucun ami", a confirmé le général Philippe Ott de la gendarmerie du Gard.