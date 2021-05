L'Horeca a rouvert il y a une semaine: quel premier bilan en tirer?

Depuis une semaine, l'Horeca a rouvert ses terrasses. Cafetiers, restaurateurs et même barmaids ont pu retrouver leurs clients après 7 mois de fermeture. Quel premier bilan tirer de cette réouverture partielle ?

"Ça se passe très bien", débute Sébastien Brohette, gérant d'un café à Charleroi. "Ce qui est très beau à voir c'est la joie des gens, l'envie de parler, de s'amuser, de rire", continue-t-il. Depuis la réouverture, sa terrasse fonctionne très bien. "C'est beaucoup plus facile de boire un verre avec un gros manteau ou une écharpe" plutôt qu'un repas, explique-t-il.

Une météo pas au rendez-vous, des annulations de dernier moment, peu de clients... Pour ces restaurateurs, le bilan est plus problématique

Non loin de ce café, un autre gérant, Gaetano Italiano, a, lui, plus de difficultés à attirer ses clients. Notamment parce qu'à cause du mauvais temps, ils seraient plus réticents pour consommer un plat en terrasse. "Dimanche midi on a eu trois tables qui sont partis et deux qui ont annulés parce qu'il pleuvait donc en plein service... Ce n'est pas évident", regrette-t-il.

Une météo qui fait aussi des dégâts au niveau des équipements. "Le problème c'est le vent, on a déjà un parasol qui s'est cassé! On essaie de s'adapter le mieux possible", dit Gaetano en souriant.

Pourtant, cette brasserie installée dans le centre-ville bénéficie d'une belle visibilité. Selon la Fédération Horeca wallonne, les établissements situés près des commerces attireraient ainsi un peu plus de monde. Ceux qui sont isolés, par contre, ne sont pas si chanceux... "Du coup, on a une table. J'espère qu'ils ne vont pas annuler avec le temps...", lance la cheffe d'un autre restaurant à Montignies-sur-Sambre. Un mode de fonctionnement qui n'est pas du tout rentable...

"On fait pas de suggestions ni rien pour ne pas avoir trop de marchandise. On fait vraiment le strict minimum avant chaque service, c'est complètement différent", explique Caroline Vanhiesbecq, cheffe de cuisine dans un restaurant à Montignies-sur-Sambre. Caroline songe même à fermer le restaurant la semaine prochaine vu la pluie annoncée.

Après une semaine de réouverture de l'Horeca, le bilan est donc mitigé. Mais avec l'arrivée des beaux jours, la situation devrait s'améliorer.